Российские военные продолжают вскрывать оборону ВСУ и продвигаться вперед на основных направлениях специальной военной операции. Как сообщается в сводке Минобороны, бойцы ВС РФ установили контроль над селом Западное в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Западное Харьковской область», – говорится в сообщении. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези в ДНР.

ВСУ потеряли свыше 460 боевиков, танк, семь боевых бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов. Также уничтожены 14 пикапов противника.

За прошедшие сутки украинская армия в общей сложности лишилась до 1605 военных, пяти танков, 18 боевых бронемашин, 42 автомобилей, 15 орудий артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы и четырех складов боеприпасов.

В то же время ударами авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотников и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 136 районах.

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 114 украинских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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