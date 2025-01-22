За минувшие сутки российские войска ликвидировали в Курской области почти 400 боевиков, а с начала операции по уничтожению вооруженных формирований ВСУ на российской территории потери противника достигли 54 000 военнослужащих. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Так, за последние 24 часа подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе танковой и двух десантно-штурмовых, в районах 11-ти населенных пунктов. При этом авиация и артиллерия атаковала противника не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов», – уточнили в Минобороны РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, включая американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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