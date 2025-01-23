Зеленский хочет, чтобы Европа содержала ВСУ

Европейцы должны содержать Вооруженные силы Украины в 1 млн человек как гарантию безопасности, если Киев не пустят в НАТО, или разместить на ее территории не менее 200 000 своих солдат. Об этом в интервью международным изданиям заявил украинский президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 22 января, сообщает газета «Ведомости». По словам Зеленского, вступление Украины в НАТО – лучшая гарантия ее безопасности «потому, что НАТО – самая дешевая гарантия». «У нас есть 800 000-ная армия. Если не будет ни НАТО, ни четких гарантий безопасности или [иностранного] контингента, то мы должны иметь миллионную армию», – заявил он (цитата по YouTube-трансляции ВЭФа).

По его словам, содержание этой армии должна взять на себя Европа, так как у Киева на это бюджета «просто не хватит». Правда, кормить ее можно за счет части замороженных в ЕС российских резервов (они составляют $250 млрд). Как писала The Wall Street Journal в декабре 2024 г. со ссылкой на источники, Киев хочет $126 млрд помощи на оборону в 2025 г. при невключении в НАТО. Лидеры НАТО в июле 2024 г. договорились выделить Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 г. Минфин Украины анонсировал военные расходы в 2025 г. в размере $53,1 млрд или четверти ВВП. Финансирование российскими ЗВР, сказал Зеленский, было бы «прагматичным», если США при Дональде Трампе решат, что издержки должна нести Европа. Зеленский заключил, что при несогласии на это Германии из опасения обвала евро «самой лучшей и самой дешевой» альтернативой остается членство Украины в НАТО.

По мнению директора Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохора Тебина, высказанного «Ведомостям», заявление Зеленского – попытка обозначить стартовую позицию для переговоров в условиях прихода к власти в США Трампа. В Киеве испытывают беспокойство из-за смены администрации в Вашингтоне на силы, не являющиеся сторонниками продолжения конфликта, согласен и завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, идею милитаризации за счет финансирования из ЕС Зеленский уже предлагал. Но, отмечает Тебин, для России это абсолютно неприемлемо. «Да и сценарий с постоянной миллионной армией нереалистичен. В силу масштаба, характера экономики и стратегического положения Украине не быть «восточноевропейским Израилем» с мощнейшими вооруженными силами», – полагает Тебин.

Помимо вступления Украины в НАТО и содержания ВСУ за счет ЕС Зеленский как «гарантии безопасности» предложил разместить в зоне конфликта европейский воинский контингент «миротворцев» после прекращения огня – «минимум 200 000». По данным ежегодника The Military Balance, на 2024 г. сухопутные войска Франции – 113 800 человек, Германии – 61 900 человек, Великобритании – 80 350 человек, Польши – 71 350 человек. Размещение войск европейских членов НАТО – это попытка втянуть европейцев в конфликт напрямую, напоминает Тебин: «Политические последствия могут стать катастрофическими для европейцев. Но они пока и не имеют ни финансовых, ни логистических возможностей, ни запасов, ни самих людей, чтобы развернуть за рубежом этот контингент. Лет через 7-10 модернизации армий и ВПК, возможно, смогут – но какой ценой?».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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