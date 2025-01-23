ВС РФ взяли еще один поселок в ДНР и поразили энергообъекты ВПК Украины

Российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Населенный пункт расположен примерно в 20 км к юго-западу от города Красноармейска (украинское название Покровск), который российская армия пытается взять в клещи.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства. Бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины у Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки в ДНР.

В зоне действия группировки «Центр» ВСУ несут самые большие потери. За сутки на этом направлении противник лишился до 570 боевиков, четырех боевых бронемашин, в том числе американского бронетранспортера М113, девять автомобилей и 155-мм САУ «Krab» польского производства.

Российские силы продолжают оттеснять силы ВСУ на ключевых направлениях спецоперации, занимая выгодные рубежи и продвигаясь в глубину обороны противника. В течение суток противник потерял в совокупности до 1660 боевиков, танк, 14 боевых бронемашин, 34 автомобиля, 17 орудий артиллерий, три станции радиоэлектронной борьбы. Также разгромлены два склада боеприпасов ВСУ.

Меж тем ударами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВСРФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Силы российской ПВО сбили 29 беспилотников противника.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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