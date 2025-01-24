На Украине рассказали о переговорах по размещению иностранных военных

Украина ведет переговоры с союзниками о размещении иностранного военного контингента на территории страны в качестве гарантии безопасности. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает Рейтер.

По его словам, «обсуждение находится на очень ранней стадии». «Еще слишком рано говорить о точных цифрах», – отметил Тихий.

Он добавил, что размещение иностранных военных станет частью более широких гарантий безопасности. «Мы считаем, что прочные, надежные гарантии безопасности для Украины должны обеспечить как Европа, так и Соединенные Штаты. Именно так мы можем гарантировать, что этот мир будет устойчивым и прочным», – сказал Тихий.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские чиновники считают реальным сценарий с размещением от 40 до 50 тысяч иностранных военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на 1000-километровой линии фронта в рамках урегулирования конфликта.

По данным издания Politico, Франция и Великобритания уже начали предварительно планировать отправку военных на Украину – для обеспечения безопасности на случай прекращения огня.

Между тем накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервенция сил НАТО на Украину «категорически неприемлема» для России. Это грозит переходом конфликта в стадию неконтролируемой эскалации, предупредила она.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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