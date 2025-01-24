ВС РФ за неделю нанесли 8 групповых ударов по военным целям на Украине

За прошедшую неделю с 18 по 24 января армия России нанесла восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной и энергетической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате аак поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Вместе с тем за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 17 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации.

Неделей ранее ВС РФ нанесли также восемь групповых ударов по объектам на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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