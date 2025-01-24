Российские войска за неделю с 18 по 24 января продвинулись вглубь обороны противника на ключевых направлениях специальной военной операции и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Как следует из сводки министерства обороны РФ, потери ВСУ составили почти 13 тысяч боевиков, уничтожено 29 танков, в том числе американские «Abrams», и десятки единиц другой военной техники и артиллерии.

Самых значительных успехов добились подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили шесть населенных пунктов – Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое, Тимофеевку и Шевченко в ДНР.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, финский бронетранспортер «Pasi», французский бронеавтомобиль VAB и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Вместе с тем активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Западное в Харьковской области. Здесь противник потерял свыше 3260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, а также 71 автомобиль. Уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

В то же время в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Времевка в ДНР. На этом направлении противник потерял свыше 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе «MaxxPro» производства США, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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