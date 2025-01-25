Российские военные уничтожили часть окруженных в Часовом Яре боевиков ВСУ

Российские бойцы уничтожили часть украинских боевиков, попавших в окружение в городе Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, часть окруженных в Часовом Яре боевиков ВСУ «уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления».

На данный момент российские военнослужащие «подавляют огневые точки противника, параллельно пресекая их попытки выйти с окружения», – уточнил эксперт в комментарии ТАСС.

Ранее Марочко сообщил, что около взвода украинских солдат попали в оперативное окружение у Часова Яра в ДНР из-за продвижения российской армии на этом участке фронта.

В свою очередь, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные вытеснили ВСУ с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, в городе идет зачистка многоэтажной застройки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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