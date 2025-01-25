Российская армия за минувшие сутки вновь атаковала инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады беспилотников, а также продолжила пробивать оборону противника и продвигаться вперед на фронтах специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Суточные потери ВСУ на всех направлениях составили до 1420 боевиков. Разбиты танк, 13 боевых бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы.

Самые большие потери противник понес в ДНР, в зоне действия группировки войск «Центр». Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка. В результате действий российских военных противник потерял до 550 боевиков, танк, пять боевых бронемашин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения БПЛА и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 44 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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