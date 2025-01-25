ВС РФ нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области и пленили пять боевиков

Российские войска продолжают громить ВСУ на территории Курской области. За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение 12 бригадам противника в районах 15 населенных пунктов в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около 12 населенных пунктов. Также были атакованы формирования ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомости, пять украинских боевиков сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 54 820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1622 боевые бронемашины, 1629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и около 200 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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