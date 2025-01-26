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Воскресенье, 26 января 2025, 17:42 мск

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Армия России освободила Зеленое в ДНР и ударила по военным тылам Украины

Фото Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Зеленое в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации, в течение прошедших суток подразделения ВС России нанесли новые удары по объектам энергетики Украины и военным аэродромам и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, уничтожив до 1470 украинских боевиков. Также противник лишился танка, восьми боевых бронемашин, 30 автомобилей, 15 орудий артиллерии и четырех складов боеприпасов.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства. Село расположено в 10 км южнее города Красноармейска (украинское название Покровск), одного из крупнейших укрепрайонов и логистических хабов ВСУ на территории ДНР, который российские войска пытаются взять в клещи.

Бойцы группировки поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка в ДНР. Потери противника составили до 650 боевиков, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Надо отметить, что в зоне действия группировки «Центр» ВСУ несут самые значительные потери.

Вместе с тем авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.

Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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