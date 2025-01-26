ВСУ потеряли в Курской области более 55 тысяч боевиков

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 180 военных, также уничтожены пять бронемашин, в том числе американская БМП Bradley следует из сводки Минобороны России. Всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял свыше 55 тысяч военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» в течение минувших суток продолжили наступление и нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах 20 населенных пунктов. Кроме того, новые удары авиации и артиллерии нанесены по силам противника в курском приграничье и Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции радиоэлектронной борьбы, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», – уточнили в ведомстве.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 55 тысяч военнослужащих, 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1626 боевых бронированных машин, 1639 автомобилей, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и около 200 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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