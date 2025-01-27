СМИ: Мирные переговоры по Украине могут начаться в апреле-мае

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стартовать в апреле-мае. Им может предшествовать встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.

Журналист отмечает, что сейчас разрабатывается дорожная карта. Предполагается, что сначала будет объявлено о прекращении огня. Затем начнутся мирные переговоры и будут пересмотрены санкции против России, говорится в статье.

При этом, указывает Сельви, принять решение относительно территории Украины, перешедшей под контроль России, «в короткие сроки не представляется возможным».

«Турция может возложить на себя определенную миссию в переговорном процессе, а президенту Эрдогану может быть отведена роль посредника, потому что он – единственный лидер, который может общаться и с Путиным, и с Зеленским. Теперь к ним добавился Трамп», – пишет журналист.

Как отмечает Сельви, и Трамп, и Путин хотят мира, поэтому «у Зеленского, который лишился американской поддержки, нет никакой возможности уйти из-за стола переговоров».

Меж тем в Киеве поспешили заявить, что утечки в зарубежных СМИ о сроках начала переговоров по Украине «не соответствуют действительности». Об этом сообщили в центре по борьбе с фейками при Совет нацбезопасности и обороны Украины, сообщает «Страна.ua». «На данный момент информация, фигурирующая в медиа разных стран, совершенно не соответствует действительности», – заявили там.

Москва, Наталь Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube