Демилитаризация Украины, Херсон и Запорожье: чего не хватает в «плане Келлога»

В минувшее воскресенье в сеть попали основные тезисы, на которых, как предполагают эксперты, будут построены предложения США по прекращению конфликта на территории Украины.

Среди пунктов, указанных в опубликованной в телеграм-каналах программе, например, такие:

– Нейтралитет Украины. НАТО принимает резолюцию о запрете членства Украины в НАТО.

– Все запреты на русский язык на Украине снимаются.

– Все репрессии против православной церкви на Украине прекращаются.

– Украина добровольно выводит войска из Курской области.

– Где стоит армия России – там и стоит.

– Спорно – Харьковская и Сумская и Николаевская области.

– Украина не признает новые территории России, но обязуется не предпринимать ни военных, ни дипломатических средств для возвращения этих территорий.

– ВСУ не сокращается.

– США финансирует модернизацию ВСУ и насыщение ее оружием.

– Украина вступает в ЕС до 2030 года. ЕС финансирует восстановление Украины.

– Санкции против России частично снимаются сразу, частично после.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков, который одним из первых опубликовал эти тезисы, отмечает, что глава офиса Зеленского Ермак назвал этот план «российским вбросом».

«Но верить Ермаку не надо, – подчеркивает Марков. – Этот план, который в 23 тезисах я изложил, очень похож на реальные предложения Келлога – Трампа. И он не может быть российским вбросом, потому что он не устроит Россию. Там нет важнейших условий мира: денацификация Украины и демилитаризация Украины. Поэтому этот план – это вариант «Минска 3». То есть это просто пауза перед новой большой войной. Это его главная слабость».

Политконсультант Андрей Перла пишет, что ему не хватает в этом плане «всего двух вещей: объяснения, почему и отчего Россия должна на это соглашаться; ответа на вопрос о судьбе городов Запорожье и Херсон».

«И кажется мне, что, когда дело дойдет до настоящих переговоров, они будут выглядеть совсем не так, как в этом плане. Может быть, потому что русская армия будет стоять уже в пригородах Днепропетровска. Может быть, потому, что мораторий Трампа на помощь своим союзникам вызовет сдвиги более сильные, чем он сейчас сам ожидает.

Ну и last but not least. Нету в этом плане указаний на судьбу тех самых 300 миллиардов евро российских государственных резервов. Не говоря уже о деньгах частных инвесторов, замороженных там же».

Политолог Марат Баширов указывает, что для Дональда Трампа первостепенное значение будет иметь возможность и после окончания боевых действий использовать Украину в своих целях, а для этого во главе нее он будет пытаться поставить подходящего кандидата.

«На кого поставят США? На военного или гражданского, но кого-то из старой когорты или на новенького – будет означать многое. Моё мнение – на нового, гражданского, но замазанного конфликтом и готового выполнять бизнес-задачи противодействия Китаю, ослабления Европы и продажи активов (в первую очередь, энергетических и сельскохозяйственных) компаниям США. А что там с Россией, с русскими на Украине, с церковью – это для Трампа вопрос на десятом месте», – считает эксперт.

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube