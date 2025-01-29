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Среда, 29 января 2025, 14:19 мск

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Российская армия освободила Новоелизаветовку в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Новоелизаветовка в Донецкой народной республике. Как сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции, населенный пункт, расположенный юго-западнее Красноармейска (украинское название Покровск) освободили бойцы группировки войск «Центр».

Подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР. Потери противника составили до 520 боевиков, танк, семь боевых бронемашин, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В течение прошедших суток российская армия продолжала улучшать позиции и оттеснять противника на фронтах СВО, уничтожив в общей сложности до 1275 боевиков ВСУ. Противник также лишился трех танков, 14 боевых бронемашин, 20 орудий полевой артиллерии, 25 автомобилей, две станции РЭБ, трех складов боеприпасов.

В то же время авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразила инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и места сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и техники противника в 156 районах.

Силами ПВО сбиты 165 украинских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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