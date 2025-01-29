Группировка войск «Север» в ходе наступления в Курской области за прошедшие сутки отразила восемь контратак ВСУ и продолжила громить украинские силы, сообщает Минобороны России.

Также бойцы группировки нанесли новые удары по формированиям 12 бригад противника в районах 15 населенных пунктов.

В то же время ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 20 населенных пунктов в курском приграничье и у шести поселений Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов», – говорится в сообщении. В плен сдался один военнослужащий ВСУ, добавили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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