Российские войска вплотную подошли к северным окраинам города Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, этому способствовало продвижение бойцов ВС РФ вдоль правого берега реки Оскол в ходе успешных наступательных действий.

Российские силы подступили к населенному пункту Голубовка, который находится на расстоянии около 3 км от северных окраин Купянска и имеет важное значение для ВСУ, рассказал Марочко. Это заставило противника перебросить на этот участок дополнительные силы, отметил он

«Продвижение наших войск вынудило украинское командование снимать часть личного состава с других участков фронта и перебрасывать в данный район», – написал Марочко в своем тг-канале.

Напомним, 28 января Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами группировки войск «Запад» поселка городского типа Двуречная в Купянском районе Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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