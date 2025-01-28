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Вторник, 28 января 2025, 13:04 мск

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ВС РФ освободили поселок Двуречная в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские силы продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За последние сутки был взят под контроль поселок городского типа Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«B результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В общей сложности за минувшие сутки потери киевского режима составили 1330 боевиков и наемников, три танка, девять броневиков, 23 автомобиля, 12 орудия полевой артиллерии различного калибра и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены 15 реактивных снарядов HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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