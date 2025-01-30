Потери ВСУ с начала боев в Курской области превысили 56 тысяч человек

Подразделения группировки войск «Север» в Курской области в течение прошедших суток отразили две контратаки ВСУ и поразили формирования 12 бригад противника в районах 14 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вместе с тем оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и техника ВСУ в районах 21 населенного пункта. Также российские войска ударили по позициям в Сумской области Украины.

В итоге ВСУ лишились более 240 боевиков, двух боевых машин пехоты, бронетранспортера, четырех боевых бронемашин, 14 автомобилей. Также уничтожены четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа украинские войска потеряли более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронемашины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и десятки единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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