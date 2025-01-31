Армия России нанесла 7 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

За неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«С 25 по 31 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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