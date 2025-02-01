В нескольких украинских городах прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах после российских ударов беспилотниками и ракетами. По их данным, есть разрушения в Харькове, Запорожье, Полтаве и Одессе.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Как отмечается, удары были нанесены с российской стороны. При этом утверждается, что пуски ракет осуществляли бомбардировщики.
Накануне министерство обороны РФ сообщало о семи групповых ударах высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам на Украине за неделю с 25 по 31 января.
Киев, Светлана Антонова
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