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Суббота, 1 февраля 2025, 11:56 мск

Новости Конфликт на Украине

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В нескольких украинских городах прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах после российских ударов беспилотниками и ракетами. По их данным, есть разрушения в Харькове, Запорожье, Полтаве и Одессе.

Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Как отмечается, удары были нанесены с российской стороны. При этом утверждается, что пуски ракет осуществляли бомбардировщики.

Накануне министерство обороны РФ сообщало о семи групповых ударах высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам на Украине за неделю с 25 по 31 января.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Украина,