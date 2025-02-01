Российские войска группировки «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Крымское в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, на этом направлении ВСУ понесли самые значительные потери. В боях было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Новоалександровки, Дзержинска, Дружбы, Лысовки, Славянки, Барановки, Новоандреевки и Котлино. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ около нескольких населенных пунктов в ДНР и поселка Новопетровское в Днепропетровской области. На этом направлении потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, германский танк «Leopard», боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Всего за сутки ВСУ потеряли порядка 1300 боевиков.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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