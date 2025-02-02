Российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ на ключевых направлениях специальной военной операции. Как сообщается в сводке министерства обороны РФ, за последние сутки уничтожено более 1 200 военнослужащих противника.

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой продолжили активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах восьми населенных пунктов в Донецкой народной республики. На этом направлении ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 153 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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