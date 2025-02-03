ВСУ потеряли за сутки до 210 боевиков в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах 29 населенных пунктов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

В то же время ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника вблизи шести населенных пунктов Сумской области Украины.

Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили до 210 боевиков. Также разбиты девять боевых бронемашин, две БМП, два бронетранспортера, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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