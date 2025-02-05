Армия России в Курской области за сутки уничтожила 325 боевиков ВСУ и три танка

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий в Курской области поразили формирования 15 бригад ВСУ и нацвардии в районах 29 населенных пунктов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника у 13 населенных пунктов Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета», – говорится в сообщении.

Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории курского приграничья продолжается, подчеркнули в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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