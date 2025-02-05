«Искандер» ударил по резервам ВСУ в Сумской области: разбиты свыше 50 единиц техники

Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожены склад боеприпасов и десятки единиц техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Расчет ОТРК «Искандер-М» атаковал место скопления живой силы, вооружений, военной и специальной техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка.

«В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости», – говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало видео удара ракетного комплекса «Искандер-М» по целям в Сумской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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