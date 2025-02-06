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Четверг, 6 февраля 2025, 20:41 мск

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ВС РФ взяли Красноармейск «в клещи»: украинское командование покинуло город

Командование вооруженных формирований Украины покинуло Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике и управляет подразделениями ВСУ из Днепропетровской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в комментарии РИА «Новости».

По информации парламентария, российские войска взяли Красноармейск «в клещи» и перерезают транспортные коридоры, чтобы лишить находящиеся в городе подразделения ВСУ поставок вооружений, питания и топлива.

«Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден», – пояснил Водолацкий.

Красноармейск является важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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