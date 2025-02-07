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Пятница, 7 февраля 2025, 10:33 мск

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Российская армия взяла под контроль большую часть Часова Яра

Фото Минобороны РФ

Российские бойцы в ходе активных боевых действий установили контроль над большей частью города Часов Яр в ДНР и продвигаются вперед. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, в центре города под контроль российских сил перешел стадион «Авангард» и городская больница №3. Кроме того, полностью освобождены три западных жилых квартала, также российские военнослужащие «прошли большую часть северного квартала», добавил Марочко.

Эксперт также сообщил, что штурмовики ВС РФ закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах, и начали работать в микрорайоне Шевченко.

На юге Часова Яра российские военные взяли под огневой контроль несколько участков автодорог, в том числе с расположенными на них переправами через реку Грузская.

Ранее сообщалось, что российские бойцы вытеснили ВСУ с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, в городе идет зачистка многоэтажной застройки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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