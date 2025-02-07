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Пятница, 7 февраля 2025, 18:56 мск

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В боях за Дзержинск ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих

При освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике российские войска за пять месяцев боев нанесли противнику значительные потери. Как уточнили в министерстве обороны РФ, ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – более 26 тысяч военнослужащих.

При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

В ведомстве обратили внимание, что, как и многие другие крупные города Донбасса, киевский режим превратил Дзержинск в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Для обороны также использовались терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города.

Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих, в том числе националистических подразделений и иностранных наемников.

Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 кв. км. Кроме того, в ходе операции по освобождению города Дзержинск освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 кв. км территории. Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 км, пояснили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника.

В настоящее время подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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