Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников

Минувшей ночью восемь российских регионов подверглись налету беспилотников. В общей сложности система противовоздушной обороны перехватила 35 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Курской области; по четыре – над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три – над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. На месте работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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