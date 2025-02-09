Российские войска отбили три контратаки ВСУ в Курской области

Войска ВС РФ продолжают наступление в Курской области. За минувшие сутки российская армия отразила три контратаки противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гоголевка, Гончаровка, Заолешенка, Ивашковский, Колмаков, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Южный. Отражены три контратаки противника», – говорится в сообщении.

Кроме того, авиация и артиллерия громят врага в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Олешня, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирлоги, Писаревка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 320 военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства RADA, а также пункт управления дронами и два склада боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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