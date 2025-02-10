Российская армия в зоне спецоперации в течение прошедших суток поразила инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

Также российскими средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, французская управляемая авиационная бомба Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник самолетного типа.

Российские войска продолжили теснить ВСУ на всех основных направлениях спецоперации. Потери противника за последние сутки составили до 1105 боевиков. Уничтожены два танка, 9 боевых бронемашин, 13 орудий артиллерии, 16 автомобилей, пять складов боеприпасов.

По данным ведомства, подразделения группировок войск «Запад» и «Восток» улучшили свое положение. «Южная» группировка войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а силы группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В зоне действий группировки «Центр» ВСУ несут самые значительные потери. Бойцы группировки поразили формирования 12 бригад украинской армии и нацполиции в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное в ДНР. В результате действий ВС РФ противник потерял до 525 боевиков, три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М1117. Кроме того, разбиты пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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