Система ПВО за ночь перехватила 40 вражеских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников над пять регионами России. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Саратовской области; 13 БпЛА – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Брянской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Саратове зафиксированы повреждения на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Никто не пострадал. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что отражена атака дронов в Чертковском и Шолоховском районах. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – добавил глава региона.

В Брянской области оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий. «Пострадавших нет», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня ночью, 11 февраля, на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы два БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», – отметил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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