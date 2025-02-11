Российские войска продолжают выбивать украинских боевиков с территории Курской области. Группировки войск «Север» в ходе наступления нанесла поражение формированиям 17 бригад и полков ВСУ в районах 14 населенных пунктов, включая Суджу. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В частности, атакованы силы двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ у Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Лебедевка, Малой Локни, Махновки, Меловой, Николаевки, Никольского, Олешни, Свердликово и Суджи.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное в курском приграничье, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Писаревка и Юнаковка в Сумской области Украины.

По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков. Уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронемашин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. В плен сдались два военнослужащих ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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