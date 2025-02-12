ВС РФ нанесли ракетный удар по цехам производства украинских беспилотников

Российские войска утром нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, выпускающих беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты – все спланированные объекты поражены.

Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью и сегодня утром в Киеве и его пригородах прогремела серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги. Госслужба Украина по ЧС заявила, что после взрывов сильный пожар возник в двухэтажном складском помещении в Голосеевском районе украинской столицы. Также ведомство сообщило о пожарах в Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. В Оболонском районе пожар возник на территории промзоны, уточнял мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, по его словам, возгорание зафиксировано на территории одного из частных предприятий в Дарницком районе.

Как информировал телеграм-канал «Военная хроника», минувшая ночь в Киеве стала рекордной по количеству прилетевших ракет «Искандер». «В столице Украины и на окраинах зафиксировано не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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