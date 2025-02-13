Российские войска взяли под контроль село Водяное Второе в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Также формирования группировки поразили живую силу и технику девяти бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино, Надеждинка и Новоандреевка в ДНР. Потери противника составили до 510 боевиков, танк Leopard, пять боевых бронемашин и четыре пикапа. Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии.

Всего за сутки ВСУ потеряли на фронтах спецоперации до 1225 боевиков, три танка, 12 боевых бронемашин, 26 орудий артиллерии. Также разгромлены пять складов боеприпасов.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства БПЛА, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer, а также 202 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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