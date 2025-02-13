Группировка «Север» отбила контратаку ВСУ в Курской области

Группировка войск «Север» в Курской области в ходе наступательных действий отразила контратаку ВСУ и нанесла поражение формированиям 17 бригад и штурмовых полков ВСУ в районах 14 населенных пунктов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В то же время авиация и артиллерия атаковали живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Кругленькое, Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Новая Сорочина, Черкасское Поречное. Также нанесены удары по позициям ВСУ в шести населенных пунктах Сумской области Украины.

За сутки потери ВСУ составили более 270 боевиков. Уничтожены два танка, БМП, два бронетранспортера, 13 боевых бронемашин, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 60 210 военнослужащих, 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 боевых бронемашин, 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и около 200 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube