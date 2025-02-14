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Пятница, 14 февраля 2025, 14:04 мск

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ВС РФ активизировали групповые удары по военным целям на Украине

За неделю с 8 по 14 февраля Вооруженными силами РФ нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Как сообщает министерство обороны, в результате атак поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, а также непосредственно объекты ВПК.

Кроме того, нанесено удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Неделей ранее Минобороны России сообщало о восьми групповых ударах с 1 по 7 февраля по военным и инфраструктурным целям на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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