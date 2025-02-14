Российские войска в результате успешных наступательных действий за неделю с 8 по 14 февраля освободили шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, потери противника на всех направлениях превысили 10,5 тысяч военнослужащих. Уничтожено более 30 танков, 160 орудий полевой артиллерии и почти 40 складов с боеприпасами.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле в ДНР.

В ходе боев потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая немецкий «Leopard», и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное в ДНР. При этом было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад противника, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Вместе с тем за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 французских управляемых авиационных бомб «Hammer», реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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