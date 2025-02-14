Российские войска отразили две контратаки и ликвидировали почти 300 боевиков в Курской области

За прошедшие сутки в Курской области подразделения группировки российских войск «Север» отразили две контратаки ВСУ и ликвидировали почти 300 боевиков. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ходе наступательных действий ВС РФ нанесли удары по живой силе и техники противника в районах 13 населенных пунктов. При этом авиация и артиллерия атаковали территорию, в том числе, украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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