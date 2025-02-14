Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Российская и украинская стороны 14 февраля обменялись телами погибших военнослужащих. России вернули 45 тел военных, Украине передали 757 тел. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В прошлый раз такой обмен состоялся в конце января. 24 января в Россию было возвращено 49 тел погибших военных, Украина получила 757 тел. Большая часть тел – 451 погибший – Киеву была передана с Донецкого направления.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube