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Суббота, 15 февраля 2025, 15:13 мск

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Армия России отбила три контратаки ВСУ в Курской области

Фото Минобороны РФ

За минувшие сутки группировка войск «Север» в Курской области отразили три контратаки ВСУ и уничтожили более 280 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе наступательных действий подразделения группировки нанесли поражение формированиям 17 бригад и штурмовых полков противника в районах 12 населенных пунктов курского приграничья.

Вместе с тем авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ вблизи 11 населенных пунктов Курской области и в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ «Bergepanzer 2» производства Германии, а также три пункта управления БПЛА», – уточнили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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