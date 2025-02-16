Российские бойцы в Курской области отбили три контратаки и уничтожили более 230 боевиков ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» в Курской области за прошедшие сутки отбили три контратаки украинских боевиков и нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах десяти населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные атаковали силы противника около Викторовки, Гуева, Казачьей Локни, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Никольского, Рубанщины и Свердликова.

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Локня, Малая Локня, Мирный, Суджа, Черкасское Поречное. Также нанесены удары по скоплениям противника в Сумской области Украины.

За сутки украинские потери составили более 230 боевиков, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна американская БМП Bradley, три бронетранспортера, семь боевых бронемашин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие. Также разгромлены пять пунктов управления беспилотниками.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа ВСУ потеряли более 61 010 военнослужащих, 365 танков, 273 БМП, 219 бронетранспортеров, 1886 боевых бронемашин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и около 200 единиц другой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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