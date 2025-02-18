Российские войска взяли под контроль село Ямполовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. Ямполовка находится в Краматорском районе.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка в ЛНР и Колодези в ДНР. Потери противника составили свыше 205 боевиков, два американских бронетранспортера М113, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Всего в течение прошедших суток противник потерял на всех направлениях специальной военной операции до 980 боевиков, танк, 14 боевых бронемашин, 25 автомобилей, 22 орудия артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Вместе с тем авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли новые удары по объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска БПЛА. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 144 районах.

Российскими средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов HIMARS и 73 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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