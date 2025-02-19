ВСУ потеряли более 500 боевиков на Курском направлении

ВС РФ продолжают наступление на Курском направлении. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 500 боевиков, один украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» отбили две контратаки противника и нанесли поражение силам 16 бригад и трех штурмовых полков врага в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области», – говорится в сообщении.

За сутки потери киевского режима на этом направлении составили более 510 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха», две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления боевыми дронами, склад боеприпасов и склад материальных средств.

«Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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