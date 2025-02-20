Армия РФ освободила более половины захваченной ВСУ территории Курской области

Российские войска сократили находившуюся под контролем ВСУ территорию Курской области более чем в два раза: освобождено свыше 800 квадратных километров – около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв. км). Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

По его словам, в настоящее время инициатива в Курской области полностью находится на стороне России. Наступление российской армии идет на всех направлениях. ВСУ несут значительные потери и отступают с занятых позиций, несмотря на переброску резервов, отметил Рудской.

Генерал указал, что наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие полученные ими потери в 2023 году в ходе наступлений на Запорожском и Южнодонецком направлениях.

За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тыс. человек личного состава элитных частей и около 5,6 тыс. единиц вооружений и военной техники, добавил он.

На этом фоне на Западе заговорили о стратегической ошибке Киева, заявил Рудской, добавив, что «красивой картинки не получилось».

По его словам, вторжением в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ хотели сорвать наступление российских войск в Донбассе, однако ни одно из подразделений ВС РФ с приоритетных направлений снято не было. Для разгрома противника и освобождения захваченной территории была создана группировка войск из хорошо подготовленных соединений ВДВ и морской пехоты, пояснил генерал.

Рудской рассказал, что российские войска за 2024 год, который стал переломным в достижении целей специальной военной операции, освободили почти 4,5 тыс. квадратных километров территории, занятой ВСУ, а за два месяца этого года – еще более 600 квадратных километров. По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях взято под контроль около 75% территорий этих регионов, а ЛНР осталось освободить менее 1% территории.

«ВСУ перешли к стратегической обороне и сосредоточились на стабилизации линии фронта. После ряда оперативных просчетов противник был вынужден растянуть свои силы и задействовать оставшиеся резервы», – отметил генерал, подчеркнув, что «существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет».

«Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов», – указал Рудской.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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