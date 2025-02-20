ВС РФ нанесли ночной групповой удар по объектам энергетики ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», – сказано в сообщении
В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута – все объекты поражены.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении газовой производственной инфраструктуры в результате комбинированного удара ВС РФ. Воздушная тревога ночью объявлялась практически на всей территории Украины.
Москва, Наталья Петрова
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