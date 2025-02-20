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Четверг, 20 февраля 2025, 15:39 мск

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Северная группировка войск отбила четыре контратаки в Курской области

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжают наступление на Курском направлении. За прошедшие сутки российские военные отбили четыре контратаки штурмовых групп противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский и Суджа. Отражены четыре контратаки противника», – уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Замостье, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, А Также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирлоги, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БпЛА», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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