ВС РФ продолжают наступление на Курском направлении. За прошедшие сутки российские военные отбили четыре контратаки штурмовых групп противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский и Суджа. Отражены четыре контратаки противника», – уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Замостье, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, А Также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирлоги, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БпЛА», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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