российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 февраля 2025, 15:54 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ ликвидировали более 250 украинских боевиков в Курской области

В Курской области за прошедшие сутки российские войска отразили две контратаки ВСУ и ликвидировали более 250 украинских боевиков. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад противника, в том числе танковой и четырех десантно-штурмовых, в районах 15 населенных пунктов. В то же время российская авиация и артиллерия ударили по местам концентрации ВСУ не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «CV-90» производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка «Gepard» производства Германии, а также два пункта управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники, включая американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

На Украине подростки переводили через границу уклонистов / ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины / Российские войска подняли триколор над селом Новоочеретоватое в ДНР / Зеленский после встречи со спецпосланником Трампа заявил о готовности Киева к соглашению с США / Над регионами России уничтожено 28 украинских беспилотников / Вашингтон отказался считать Россию страной-агрессором / В Белом доме признали, что у Запада не было и нет «никакого пути» к победе над Россией / Глава МАГАТЭ заявил об опасной уязвимости Запорожской АЭС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,