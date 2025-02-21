Бельгия отсрочила поставку F-16 Украине минимум до конца года

Начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина заявил, что Бельгия сможет начать поставки обещанных Украине истребителей F-16 не раньше конца 2025 года.

Сроки сдвигаются из-за того, что США задерживают поставки Брюсселю новых самолетов F-35, пояснил генерал. Вместо 2023 года истребители начнут поставляться только к концу текущего года, добавил он, передает ТАСС.

В прошлом году министр обороны Бельгии Людивин Дедондер неоднократно обещала Владимиру Зеленскому поставить Киеву первые два снимаемых с вооружения бельгийских F-16 к концу 2024 года. Отметим, что Бельгия объявляла о планах поэтапно передать Украине до 30 старых F-16.

Напомним, в октябре 2024 года в Минобороны Нидерландов заявили о поставке Киеву первых самолетов F-16, которым 45 лет. До этого сообщалось, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов выведут из эксплуатации все старые истребители F-16 и заменят их на новые F-35. Старые F-16 Гаага ранее решила отдать Украине. Всего страна обещала передать Киеву 24 самолета F-16.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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